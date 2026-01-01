На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО

На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО
На Волині поліцейські розшукують зниклу жінку із двома дітьми.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП встановлюють місцезнаходження Прилепи Світлани Юріївни, 25 жовтня 1997 року народження та її доньок –  Прилепи Марії Анатоліївни, 02 грудня 2019 року народження  і  Прилепи Каріни Анатоліївни, 15 серпня 2024 року народження, жительок міста Ківерці. Жінка разом із дітьми учора, 14 квітня близько 14 години  пішла з дому та не повернулась. Де вони перебувають зараз – невідомо.

ПРИКМЕТИ МАТЕРІ: зріст 170 см, худорлявої тіло будови, на підборідді ямочка.

БУЛА ОДЯГНЕНА: у куртку зеленого кольору з білими полосами; спортивний костюм коричневого кольору.

ПРИКМЕТИ МАРІЇ: зріст 75 см, вага 17 кг, волосся русяве, коротко стрижене,  заплетене в хвостик.
На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО
На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО
На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО

БУЛА ОДЯГНЕНА: у костюм рожевого кольору. 

ПРИКМЕТИ КАРІНИ: волосся світлого кольору.

БУЛА ОДЯГНЕНА: у костюм рожевого  та червоного кольору. 

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 380509786838 або 102", - наголошують у поліції.


130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
У Луцьку припинили опалення для дитсадків та шкіл
Сьогодні, 17:15
У Луцьку відбудеться чемпіонат України з кікбоксингу WAKO пам'яті Віталія Тимофєєва
Сьогодні, 17:09
На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У ЗСУ з'явилася воєнна рада - дорадчий орган при Головнокомандувачі
Сьогодні, 16:19
Допомагав чоловікам зніматися з розшуку: оштрафували ексрадника мера Ковеля
Сьогодні, 15:45
