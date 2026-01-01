На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО
Сьогодні, 16:55
На Волині поліцейські розшукують зниклу жінку із двома дітьми.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП встановлюють місцезнаходження Прилепи Світлани Юріївни, 25 жовтня 1997 року народження та її доньок – Прилепи Марії Анатоліївни, 02 грудня 2019 року народження і Прилепи Каріни Анатоліївни, 15 серпня 2024 року народження, жительок міста Ківерці. Жінка разом із дітьми учора, 14 квітня близько 14 години пішла з дому та не повернулась. Де вони перебувають зараз – невідомо.
ПРИКМЕТИ МАТЕРІ: зріст 170 см, худорлявої тіло будови, на підборідді ямочка.
БУЛА ОДЯГНЕНА: у куртку зеленого кольору з білими полосами; спортивний костюм коричневого кольору.
ПРИКМЕТИ МАРІЇ: зріст 75 см, вага 17 кг, волосся русяве, коротко стрижене, заплетене в хвостик.
БУЛА ОДЯГНЕНА: у костюм рожевого кольору.
ПРИКМЕТИ КАРІНИ: волосся світлого кольору.
БУЛА ОДЯГНЕНА: у костюм рожевого та червоного кольору.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 380509786838 або 102", - наголошують у поліції.
