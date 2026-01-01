На Волині зникла безвісти матір з двома доньками. ФОТО

На Волині поліцейські розшукують зниклу жінку із двома дітьми.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП встановлюють місцезнаходження, 25 жовтня 1997 року народження та її доньок –, 02 грудня 2019 року народження і, 15 серпня 2024 року народження, жительок міста Ківерці. Жінка разом із дітьми учора, 14 квітня близько 14 години пішла з дому та не повернулась. Де вони перебувають зараз – невідомо.зріст 170 см, худорлявої тіло будови, на підборідді ямочка.у куртку зеленого кольору з білими полосами; спортивний костюм коричневого кольору.зріст 75 см, вага 17 кг, волосся русяве, коротко стрижене, заплетене в хвостик.у костюм рожевого кольору.волосся світлого кольору.у костюм рожевого та червоного кольору."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклих осіб, повідомити за номерами телефонів: 380509786838 або 102", - наголошують у поліції.