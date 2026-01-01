Допомагав чоловікам зніматися з розшуку: оштрафували ексрадника мера Ковеля

Суд на Волині виніс вирок колишньому раднику міського голови Ковеляза організацію схеми для ухилянтів. Посадовець разом із дружиною та двома спільниками допомагав за хабарі оформлювати чоловікам фіктивну відстрочку від мобілізації. За скоєне йому призначили 103,7 тис. грн штрафу.Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 8 квітня, Андрій Середюк, який у минулому був військовим комісаром Ковельського міського ТЦК та СП, організував корупційну схему для військовозобовʼязаних. За даними слідства, він обіцяв чоловікам призовного віку зняти їх з розшуку та внести зміни до електронної системи «Оберіг». Свої послуги оцінював у 2,5 тис. доларів.Як раніше повідомляв ZAXID.NET, радник мера координував схему і безпосередньо контактував із працівниками ТЦК. Він залучив до злочину двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковельської міської ради, одна з яких – його дружина Ірина Середюк. Також його спільником був 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів і проводив із ними особисті зустрічі.Так, спільники допомогли одному з військовозобовʼязаних оформити фіктивний договір оренди житла, який підтверджував зміну місця проживання. Після цього чоловіка зняли з розшуку та поставили на облік в іншому ТЦК на підставі підроблених документів.Одразу після викриття Андрія та Ірину Середюків звільнили з міськради. На період розслідування посадовця відправили під цілодобовий домашній арешт, а частину його майна арештували. У суді ексрадник мера визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Він також зобовʼязався добровільно перерахувати 250 тис. грн на потреби ЗСУ.Суддявизнав Андрія Середюка винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою) та призначив йому покарання у вигляді 103 700 грн штрафу. Крім того, у посадовця конфіскували 1000 доларів і зобовʼязали сплатити майже 42 тис. грн судових витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.