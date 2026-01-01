На одному із підприємств Рівненщини загинула 54-річна волинянка: на жінку наїхав навантажувач

У Рівненському районі поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом смертельного наїзду на працівницю підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Трагедія сталася учора, 14 квітня, близько 16 години у селищі Оржів на території місцевого товариства з обмеженою відповідальністю.

Слідчий попередньо встановив, що водій навантажувача «Heli», 42-річний житель села Грабів, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру та допустив наїзд на колегу, 54-річну мешканку Волинської області.

Унаслідок наїзду жінка від отриманих травм померла на місці: медики лише констатували смерть.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.272 КК України.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

