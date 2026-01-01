Найбільший в історії: Велика Британія надає Україні пакет допомоги зі 120 тисяч дронів





Про це повідомили в уряді Великої Британії, пише



Пакет включатиме тисячі ударних дронів дальньої дії, розвідувальних безпілотників, логістичних дронів і морських систем, «перевірених у боях на передовій в Україні». Постачання почали вже цього місяця.



Ця допомога є частиною вже оголошеної допомоги розміром 3 мільярди фунтів стерлінгів на 2026 рік і програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) під керівництвом країн «Великої сімки», у межах якої партнери пообіцяли надати Україні близько 50 мільярдів доларів коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.



Також цьогоріч Велика Британія надасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для систем протиповітряної оборони.

Велика Британія оголосила про надання Україні «найбільшого в історії» пакету дронів. Цьогоріч передадуть 120 тисяч безпілотників різного типу.Про це повідомили в уряді Великої Британії, пише Громадське Пакет включатиме тисячі ударних дронів дальньої дії, розвідувальних безпілотників, логістичних дронів і морських систем, «перевірених у боях на передовій в Україні». Постачання почали вже цього місяця.Ця допомога є частиною вже оголошеної допомоги розміром 3 мільярди фунтів стерлінгів на 2026 рік і програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) під керівництвом країн «Великої сімки», у межах якої партнери пообіцяли надати Україні близько 50 мільярдів доларів коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.Також цьогоріч Велика Британія надасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для систем протиповітряної оборони.

