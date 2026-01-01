На Волині в аварії постраждали велосипедист та мотоцикліст: деталі ДТП

На Волині поліцейські встановлюють обставини двох ДТП із потерпілими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 17 години, між населеними пунктами Рожище–Кременець Луцького району, 47-річний водій автомобіля Renault Trafic здійснив наїзд на 65-річного велосипедиста. Унаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав травми, його госпіталізували, перебував у стані сп’яніння.Ще одна автопригода трапилася близько 17:30 поблизу села Гута Камінська Камінь-Каширського району. 36-річний водій незареєстрованого мотоцикла, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїзну частину. У результаті отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За обома фактами вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України.Поліцейські встановлюють усі обставини пригод.