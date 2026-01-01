Що задекларував нардеп з Волині Валерій Стернійчук

Валерій Стернійчук, якого у 2019 році обрали у Верховну Раду України №46 по списку партії “Слуга народу”, подав звіт про доходи за 2025 рік.



У декларації нардеп зазначив, що зареєстрований у Луцьку, але фактично проживає у Києві. Також Валерій Стернійчук вказав свою співмешканку Анну Туз, з якою спільно проживає та сина, які зареєстровані у місті Бахмач Чернігівської області, пише



Нерухомість Валерія Стернійчука



Нардеп має земельну ділянку площею 482 м2 у селі Крупа Луцького району, власником якої став 4 грудня 2014 року. Вартість землі на момент придбання не вказана. У цьому ж селі нардеп задекларував 50% власності будинку площею 62,8 м2. Хату придбав 5 травня 2015 року за 154 тисячі 732 гривень. Інші 50% належать громадянину України Олександру Галайді.



У Луцьку Валерій Стернійчук декларує квартиру площею 50,5 м2, яка з 21 червня 2005 року перебуває у спільній сумісній власності з батьками Ларисою та Олександром Стернійчук. Ціна помешкання на момент купівлі не вказана.



Земельну ділянку площею 360 м2 та житловий будинок площею 134 м2 з 31 липня 2024 року політик орендує в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. Власниця землі та будинку — громадянка України Ольга Сиромолот. Ціна помешкання на момент придбання — 793 тисячі 650 гривень.



Також нардеп орендує квартиру у Києві площею 78,6 м2 у громадянки України Тетяни Смелянської.



Транспортні засоби депутата



В нардепа немає власного авто. З 1 березня 2022 року Валерій Стернійчук має право керування автомобілем RENAULT KOLEOS 2018 року випуску. Власник автівки — громадянин України Микола Мозолюк.



Доходи нардепа



За 2025 рік народний депутат Валерій Стернійчук отримав в управлінні справами апарату Верховної Ради України 776 тисяч 122 гривні заробітної плати. У 2024 році його зарплата становила 719 тисяч гривень. Також політик задекларував 3 тисячі 972 гривні процентів від банку.



Його співмешканка Анна Туз торік отримала 1076 гривень кешбеку та 111 тисяч 491 гривню доходу від підприємницької діяльності.



Заощадження Валерія Стернійчука



Нардеп задекларував 7 тисяч доларів США та 400 тисяч гривень готівкою. Таку ж суму заощаджень готівкою Валерій Стернійчук вказав у декларації за 2024 рік.



У скарбничці в банку політик має 57 тисячі 448 гривень. На банківських рахунках має 69 тисяч 828 гривень. Його співмешканка Анна Туз зберігає 8 тисяч доларів США готівкою. На банківських рахунках у неї розміщені 1 Євро та 9 тисяч 901 гривню.

