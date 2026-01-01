36-річний лучанин вкрав електроскутер

У Луцькому районі поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки електроскутера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

14 квітня, близько 19:30, до поліції надійшла заява від 42-річного жителя села Городище про крадіжку майна.

Невідома особа шляхом вільного доступу викрала електроскутер. Сума завданих збитків - понад 30 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що до вчинення правопорушення причетний 36-річний житель Луцька.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. 

Триває досудове розслідування.


