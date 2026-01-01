«Приходьте підтримати і обійняти»: з російського полону повертається волинянин Максим Муха

З російського полону повертається волинянин Максим Муха.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

"Сьогодні — особливий і довгоочікуваний день. З полону повертається наш земляк — Максим Муха. Запрошуємо всіх разом зустріти нашого Героя орієнтовно о 19.00 біля міської ради.

Приходьте підтримати, обійняти і сказати найважливіше — дякуємо за силу, витримку і незламність. Давайте разом подаруємо Максиму відчуття дому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 11 квітня, відбувся Великодній обмін полоненими. Із неволі повернулися 175 військових і семеро цивільних. Серед звільнених є волиняни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Останні новини
Медіа
відео
1/8