«Приходьте підтримати і обійняти»: з російського полону повертається волинянин Максим Муха
Сьогодні, 14:28
З російського полону повертається волинянин Максим Муха.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"Сьогодні — особливий і довгоочікуваний день. З полону повертається наш земляк — Максим Муха. Запрошуємо всіх разом зустріти нашого Героя орієнтовно о 19.00 біля міської ради.
Приходьте підтримати, обійняти і сказати найважливіше — дякуємо за силу, витримку і незламність. Давайте разом подаруємо Максиму відчуття дому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у суботу, 11 квітня, відбувся Великодній обмін полоненими. Із неволі повернулися 175 військових і семеро цивільних. Серед звільнених є волиняни.
