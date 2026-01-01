«Приходьте підтримати і обійняти»: з російського полону повертається волинянин Максим Муха

Про це



"Сьогодні — особливий і довгоочікуваний день. З полону повертається наш земляк — Максим Муха. Запрошуємо всіх разом зустріти нашого Героя орієнтовно о 19.00 біля міської ради.



Приходьте підтримати, обійняти і сказати найважливіше — дякуємо за силу, витримку і незламність. Давайте разом подаруємо Максиму відчуття дому", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у суботу, 11 квітня, відбувся Великодній обмін полоненими. Із неволі повернулися 175 військових і семеро цивільних. Серед звільнених є волиняни.

Із неволі повернулися 175 військових і семеро цивільних. Серед звільнених є волиняни. Про це повідомили у Ковельській міській раді.

