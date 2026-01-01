Небайдужість рятує: на Волині водій автобуса помітив на дорозі юнака, який потребував допомоги

Учора до поліцейських на дорожній станції патрульної поліції звернувся небайдужий водій автобуса. Він повідомив, що, рухаючись автодорогою, помітив на проїзній частині юнака, який був дезорієнтований, не розмовляв і потребував допомоги. Керманич одразу доставив хлопця до патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори негайно подбали про нього: запросили до теплого приміщення, допомогли зігрітися, пригостили гарячим чаєм та викликали бригаду екстреної медичної допомоги, аби переконатися, що його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Оскільки юнак не міг нічого пояснити, патрульні спільно з іншими підрозділами поліції вжили всіх необхідних заходів для встановлення його особи. На щастя, це вдалося — інспектори з’ясували контактні дані матері та повідомили їй, що з сином усе гаразд.

Згодом хлопця передали колегам із Рівненської області, які доставили його додому.
Інспектори повідомили відповідні служби про цей випадок, із матір’ю юнака провели профілактичну бесіду, а родину взяли на подальший контроль, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

