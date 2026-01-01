Рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Камця
Сьогодні, 11:06
Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Камця.
Про це повідомили у Ківірцівській міській раді.
"Юрій народився 26 квітня 1975 року в селі Журавичі. Він був людиною праці — після навчання в училищі працював у рідному селі, на будівництві та слюсарем у військовій частині. Вірний військовій присязі, Юрій став на захист Батьківщини як стрілець-санітар механізованого батальйону військової частини А4594", - йдеться в повідомленні.
Життя Героя обірвалося 21 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тарасівка Краматорського району Донецької області внаслідок підриву бронемашини на ворожій міні. Довгий час він вважався зниклим безвісти, але тепер він повертається додому назавжди.
"Поділяємо біль утрати з матір’ю Марією Сергіївною, батьком Анатолієм Олександровичем, братом Віктором та всією родиною. Важко знайти слова втіхи, коли йдуть найкращі, проте пам'ять про подвиг Юрія житиме вічно в наших серцях", - зазначають у громаді.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
