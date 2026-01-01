На Волині горіли три житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 10:48
На Волині протягом минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі у житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У м. Любомль 14 квітня о 05:32 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності. Загорання виникло в дерев'яній господарській споруді та перекинулося на сусідню будівлю. О 06:09 рятувальники міста ліквідували стихію. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
На Володимирщині о 10:05 у селі Микуличі виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку. Рятувальники з м. Володимир та селища Локачі, які працювали в апаратах для захисту дихання, оперативно приборкали вогонь. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
У селі Сільце Луцького району о 18:21 загорівся житловий будинок. На місце події прибули рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та місцева пожежна охорона села Підбереззя.
Ліквідація тривала понад півтори години. Ймовірна причина: недолік конструкції димаря пічного опалення.
15 квітня о 02:38 рятувальники отримали виклик, що у селі Холоневичі на вулиці Шевченка горів житловий будинок. До гасіння залучалися сили 6 ДПРЧ м. Ківерці та місцеві пожежні команди сіл Липне та Цумань. Пожежу ліквідовано о 04:50. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.
На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.
