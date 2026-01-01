Вкрали 7 кг риби та техніку: на Волині пограбували школу

У Любомлі поліцейські в лічені години розкрили крадіжку продуктів з навчального закладу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 13 квітня. До правоохоронців звернулась керівниця одного з ліцеїв про те, що вночі невідомі особи зламали навісний замок вхідних дверей закладу, проникли всередину та викрали...7 кілограмів мороженої риби з приміщення кухні. В одному з класів забрали ноутбук. Окрім того, поживились і на телевізор з принтером, однак цю техніку чомусь лишили на порозі.Оперативно-розшукові заходи працівників поліції Любомля швидко дали результат: крадіїв знайшли за гарячими слідами, ноутбук і риба були при них. Це – місцеві жителі, 2001 і 2002 років народження.За фактом крадіжки відомості внесли до ЄРДР за ч.4 ст.185 КК України. Крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, передбачає покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.Обставини встановлюються.