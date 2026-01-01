Росіяни в Сумах уночі тричі вдарили дронами по одній локації
Сьогодні, 09:15
Місто Суми вночі знову перебувало під російськими обстрілами. Дрони атакували промисловий район міста.
Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Інформації про потерпілих немає, повідомили в ДСНС.
“Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати”, – йдеться в повідомленні.
За декілька годин після цього ворог ще раз атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
