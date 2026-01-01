Росіяни в Сумах уночі тричі вдарили дронами по одній локації

Місто Суми вночі знову перебувало під російськими обстрілами. Дрони атакували промисловий район міста.

Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. Інформації про потерпілих немає, повідомили в ДСНС.

“Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар. Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати”, – йдеться в повідомленні.

За декілька годин після цього ворог ще раз атакував ту ж локацію. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8