Семикласник з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з історії

Учень сьомого класу з Волиніздобув перемогу на всеукраїнській олімпіаді з історії України.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Це Арсеній Бахмач, семикласник нашого ліцею №8. Цього року він переміг на всеукраїнському етапі олімпіади з історії за восьмий клас! І став першим серед перших в Україні", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Очільник громади зустрівся зі школярем-переможцем та привітав його та педагогиню-наставницю