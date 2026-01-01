Зупинилося серце 52-річного воїна з Волині Олександра Момота

Зупинилося серце 52-річного воїна з Волині Олександра Момота
Обірвалося життя 52-річного захисника України з села Баїв Олександра Момота.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка - зупинилося серце 52-річного Захисника України, жителя села Баїв, Олександра Вячеславовича Момота, який був нагороджений нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Чин похорону розпочнеться 15 квітня о 12.00 год біля будинку Захисника (с. Баїв, вул. Перемоги буд.49).

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Зупинилося серце 52-річного воїна з Волині Олександра Момота
