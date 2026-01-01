Військовим дозволять звільнятися зі служби, але масової демобілізації не буде, - нардеп
Сьогодні, 03:41
Міністерство оборони готує законопроєкт, яким буде запроваджено строкові контракти із правом на гарантований відпочинок після служби.
Але про масову демобілізацію війська не йдеться. Таку заяву в коментарі "Телеграфу" зробив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський, - пише УНІАН.
За його словами, йдеться про комплексний законопроєкт, покликаний зменшити кількість конфліктів під час мобілізації, удосконалити систему контрактів на службу, зокрема будуть і контракти з обмеженим строком дії.
Веніславський уточнив, зокрема можуть з’явитися контракти зі строком служби у два, три чи п'ять років. І по закінченні строку контракту військові матимуть право на гарантований відпочинок.
"Але говорити про масове звільнення зі Збройних сил, на превеликий жаль, ми зараз не можемо", – додав народний обранець.
На розгляд парламенту законопроект має надійти у квітні, зазначив нардеп.
