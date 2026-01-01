15 квітня на Волині: гортаючи календар

День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України, ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1», директорки місцевого обчислювального центру. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!15 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Жили вони за часів, коли проповідував апостол Павло. Архистраг був його учнем, а вже пізніше став єпископом Анамеї. Пуд відрізнявся благочестивим життям, хоча й займав посаду римського сенатора. Він неодноразово приймав у себе апостолів Петра і Павла. Згодом чоловік навіть вирішив перетворити свій будинок на храм. Трохим народився у Ефесі і багато подорожував з апостолом Павлом, проповідуючи Слово Боже. Всі вони були вбиті за свою віру за часів правління імператора Нерона.15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку (1919 рік). Карний розшук відповідає за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів. А тому робота співробітників цієї служби дуже важка і небезпечна.Також 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Свято було створено під час Конференції ООН 1992 року. Тоді на ній розглядалися найважливіші проблеми навколишнього середовища. З'їзд відбувався у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і тоді найбільша увага його учасників була спрямована на екологічній освіті та знаннях про екологію серед громадян різних країн.