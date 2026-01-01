15 квітня на Волині: гортаючи календар

День народження 15 квітня у колишнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), ексдиректора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директорки місцевого обчислювального центру Валентини Нестерук. Бажаємо їх міцного здоров'я, наснаги та радощів від життя.

15 квітня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Вітаємо тих, у кого цього дня особисте свято! Бажаємо спокою, внутрішнього затишку і довгого, щасливого життя під мирним небом України!

15 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Жили вони за часів, коли проповідував апостол Павло. Архистраг був його учнем, а вже пізніше став єпископом Анамеї. Пуд відрізнявся благочестивим життям, хоча й займав посаду римського сенатора. Він неодноразово приймав у себе апостолів Петра і Павла. Згодом чоловік навіть вирішив перетворити свій будинок на храм. Трохим народився у Ефесі і багато подорожував з апостолом Павлом, проповідуючи Слово Боже. Всі вони були вбиті за свою віру за часів правління імператора Нерона.

15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку (1919 рік). Карний розшук відповідає за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів. А тому робота співробітників цієї служби дуже важка і небезпечна.

Також 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Свято було створено під час Конференції ООН 1992 року. Тоді на ній розглядалися найважливіші проблеми навколишнього середовища. З'їзд відбувався у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і тоді найбільша увага його учасників була спрямована на екологічній освіті та знаннях про екологію серед громадян різних країн.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цієї ночі росія може атакувати Україну дронами та ракетами, - Зеленський
На Волині побралися ветеран війни Олександр з коханою Юлією. ФОТО
На Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту. ФОТО, ВІДЕО
На Волині 10-річний хлопчик нахромився на огорожу. ФОТО
