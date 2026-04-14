Цієї ночі росія може атакувати Україну дронами та ракетами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти можуть атакувати Україну в ніч на 15 квітня, застосовуючи дрони та ракети.

Про це сказав Зеленський під час візиту в Норвегію 14 квітня, - пише "Українська правда".

"Цієї ночі можлива інша російська атака. Багато "Шахедів" уже в небі над Україною, також росіяни можуть застосувати ракети", - сказав президент.

Він також згадав про ракету окупантів по Дніпру 14 квітня, де загинуло 5 людей, майже 30 людей отримали поранення.

