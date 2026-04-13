На Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту. ФОТО, ВІДЕО

У Тараканівському форті, що знаходиться на території Рівненської області, неподалік Волині, сталося часткове руйнування.Про це повідомив військовий історик, який досліджує форт, старший викладач Київського національного університету будівництва і архітектури"Руйнація частини Центральної казарми Дубенського форту застави (в народі -Тараканівський форт). Фото зроблені 13.04.2026 р.", - йдеться у дописі на сторінці Андрія Швачка.Чоловік додав світлини та відео, на який показав обвал.Андрій Швачко розповів, що для порятунку архітектурної пам’ятки XIX століття - Тараканівського форту, який зазнає руйнації, необхідно здійснити термінові заходи з консервації, зокрема передати його під егіду Міністерства культури або місцевої громади, або ж знайти інвесторів.«Вивченням Дубенського форту-застави (у народі він відомий як Тараканівський форт, бо розташований біля села Тараканів) займаюся з колегами з 2007 року. І вже тоді були помітні сліди руйнування»,- зауважує військовий історик.Як пояснив Швачко, Центральна казарма форту зведена з цегли, а на даху було покриття, що захищало від опадів. Згодом це покриття було знищене вандалами, і поступово, рік за роком, вода руйнувала споруду.За його словами, проблема в тому, що об’єкт перебуває на балансі Міністерства оборони. «Оборонного характеру вона на сьогодні немає. Це, знаєте, як «валіза без ручки». Кілька разів порушувалося питання про те, щоб передати чи під егіду місцевої громади, чи під егіду Міністерства культури, чи шукати інвестора. Вивести форт з балансу Міністерства оборони можна лише рішенням уряду. Ще до широкомасштабного вторгнення готувався відповідний проєкт постанови, але це питання так і не було доведене до кінця. Зберегти цей об’єкт важливо, адже він унікальний», - розповів військовий історик.На його думку, передача форту громаді не є доцільною, бо місцевий бюджет «не потягне» такий об’єкт.Наразі, як наголосив військовий історик, треба здійснити хоча б першочергові заходи для термінової консервації об’єкта.Швачко оприлюднив світлини, зроблені 13 квітня 2026, зазначивши, що на них зафіксована руйнація частини Центральної казарми.Він уточнив, що це свіжі руйнування, що сталися днями.Як повідомлялося, Форт-застава Дубно (також відомий як Тараканівський або Дубенський форт, Нова Дубенська фортеця) - оборонна споруда та архітектурна пам’ятка XIX століття, розташована неподалік села Тараканів Дубенського району Рівненської області, у мальовничій місцевості над річкою Іква.Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Ззовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині розташована двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи, прокладені під другим земляним валом.У казармі розміщувалися житлові, складські та господарські приміщення для артилерійської роти, а також штаб коменданта форту. Периметр укріплення складається зі 105 так званих безпечних казематів. Щоб потрапити до них, потрібно було подолати подвійну лінію оборонних рубежів.Окремою частиною форту є важкодоступне «Земляне укріплення», відділене від основного комплексу залізницею.Центральною спорудою був облицьований червоною цеглою офіцерський корпус. У ньому розташовувалися штаб коменданта, а також житлові й господарські приміщення. Офіцерський корпус і каземати частково збереглися донині.Форт мав численний гарнізон - у казематах могло розміщуватися до 800 осіб - і був добре озброєний, зокрема далекобійними гарматами великого калібру.Розгалужена мережа підземних ходів, облаштованих бійницями, прихована від сторонніх очей. Частина підземних коридорів проходить під земляними валами.