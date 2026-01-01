Військовий збір сплачуватимуть ще три роки після війни: Зеленський підписав закон

Військовий збір в Україні будуть сплачувати впродовж трьох років після завершення війни.Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті Верховної Ради, - повідомляє УНІАН.Ухвалений законопроект № 15110 був так званим "маяком", тобто однією з ключових вимог, Міжнародного валютного фонду для продовження програми кредитування країни.За рахунок військового збору Україна не тільки буде підтримувати боєздатність своїх Збройних Сил після війни, але й частково фінансуватиме відбудову та відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури.Ставки військового збору не змінюються і залишаються на рівні:для фізичних осіб – 5% доходу;для ФОПів на єдиному податку 1, 2 і 4 груп – 10% від мінімальної зарплати щомісяця (у 2026 році це 865 грн);для платників єдиного податку 3 групи (і ФОПів, і юросіб, крім е-резидентів) – 1% від доходу.Вимоги МВФ – останні новиниМіністр фінансівповідомив, що ухвалений законопроєкт № 15110 є одним із зобов’язань перед МВФ. Урядовець висловив сподівання, що ухвалення документу дозволить успішно провести переговори з Фондом. В парламенті його підтримали 257 народних депутатів.В рамках програми розширеного фінансування від МВФ Україна має отримати 8,1 млрд доларів впродовж чотирьох років. Водночас офіційний Київ взяв на себе зобов’язання виконати низку структурних вимог Фонду.Окрім продовження сплати військового збору на три роки після скасування воєнного стану, МВФ вимагав від України ввести оподаткування міжнародних посилок та запровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.Окремим делікатним питанням стало запровадження ПДВ для ФОПів, щодо якого сторони поки не можуть прийти до консенсусу.