Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро

Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Зокрема, передбачається передача українським воїнам кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

За словами Федорова, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр.

За його словами, було підписано три важливі угоди:

Посилення ППО

Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток далекобійної зброї

Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.

Спільне виробництво дронів

Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.

Співпраця України та Німеччини

Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували низку спільних оборонних проєктів із Німеччиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8