Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро





Про це повідомляє Михайла Федорова в Telegram.



За словами Федорова, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.



"Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр.



За його словами, було підписано три важливі угоди:



Посилення ППО



Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.



Розвиток далекобійної зброї



Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.



Спільне виробництво дронів



Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.



Співпраця України та Німеччини



Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували низку спільних оборонних проєктів із Німеччиною.

