У Луцьку п'яна водійка в'їхала у дорожнє огородження: авто перекинулося

Нетвереза водійка потрапила в ДТП та пропонувала поліцейським неправомірну вигоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ветеранів.
З’ясувалося, що водійка автомобіля Peugeot не впоралася з керуванням, здійснила наїзд на дорожнє огородження, після чого транспортний засіб перекинувся", - йдеться в повідомленні.

На щастя, у цій автопригоді ніхто не постраждав.

Під час спілкування з жінкою інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Вона погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,79 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.

Ба більше, 55-річна громадянка, попри попередження про кримінальну відповідальність, запропонувала інспекторам неправомірну вигоду.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні склали на громадянку відповідні адміністративні матеріали.

