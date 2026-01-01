У Луцьку п'яна водійка в'їхала у дорожнє огородження: авто перекинулося
14 квітня, 18:19
Нетвереза водійка потрапила в ДТП та пропонувала поліцейським неправомірну вигоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Ветеранів.
З’ясувалося, що водійка автомобіля Peugeot не впоралася з керуванням, здійснила наїзд на дорожнє огородження, після чого транспортний засіб перекинувся", - йдеться в повідомленні.
На щастя, у цій автопригоді ніхто не постраждав.
Під час спілкування з жінкою інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Вона погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,79 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.
Ба більше, 55-річна громадянка, попри попередження про кримінальну відповідальність, запропонувала інспекторам неправомірну вигоду.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
Патрульні склали на громадянку відповідні адміністративні матеріали.
