Теракт у Броварах: що відомо
14 квітня, 17:08
СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у вибуху в Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня біля приватного будинку.
За даними слідства, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля паркану. Його активували телефонним дзвінком, а для фіксації вибуху поруч закріпили мобільний телефон.
Затриманими виявилися 23-річний житель Броварів і 17-річний спільник із Чернівецької області. Неповнолітнього затримали на вокзалі в Могилеві-Подільському, звідки він намагався виїхати за кордон.
Під час обшуків вилучили телефони, сім-карти, електрозапали та одяг, який, за версією слідства, використовували під час підготовки вибуху.
Слідство вважає, що підозрювані діяли за завданням російських спецслужб і мали отримати за це гроші. Провадження відкрито за статтею про терористичний акт.
