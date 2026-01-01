Теракт у Броварах: що відомо

СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у вибуху в Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня біля приватного будинку.

За даними слідства, спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений біля паркану. Його активували телефонним дзвінком, а для фіксації вибуху поруч закріпили мобільний телефон.

Затриманими виявилися 23-річний житель Броварів і 17-річний спільник із Чернівецької області. Неповнолітнього затримали на вокзалі в Могилеві-Подільському, звідки він намагався виїхати за кордон.

Під час обшуків вилучили телефони, сім-карти, електрозапали та одяг, який, за версією слідства, використовували під час підготовки вибуху.

Слідство вважає, що підозрювані діяли за завданням російських спецслужб і мали отримати за це гроші. Провадження відкрито за статтею про терористичний акт.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яна водійка в'їхала у дорожнє огородження: авто перекинулося
14 квітня, 18:19
Пожежа у торговому центрі «Промінь» у Луцьку: евакуювали понад 100 людей
14 квітня, 17:17
Теракт у Броварах: що відомо
14 квітня, 17:08
На Волині вночі затримали 16-річного водія авто
14 квітня, 16:46
До 10 червня волиняни мають оцифрувати трудові книжки
14 квітня, 16:05
Медіа
відео
1/8