На Волині вночі затримали 16-річного водія авто





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час встановлення обставин патрульні з’ясували, що за кермом перебував неповнолітній хлопець, який не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав права керування транспортним засобом.



На 16-річного водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Сьогодні, близько 1-ї години, під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.

