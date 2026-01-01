Пожежа у торговому центрі «Промінь» у Луцьку: евакуювали понад 100 людей
14 квітня, 17:17
14 квітня через задимлення в одному з кафе на верхньому поверсі розважального центру "Промінь" у Луцьку евакуювали 120 відвідувачів та працівників.
Про це Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Попередньо, зазначив речник, задимлення сталося через займання олії на кухні одного із закладів.
На місці працювали 30 рятувальників, залучили 5 пожежних авто і автодрабину. Ліквідували займання о 16:01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
