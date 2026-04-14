Підготовка до опалювального сезону: відстають Волинська, Львівська, Одеська області та Київ

Президент України обговорив із прем’єркою Юлією Свириденко стан реалізації планів стійкості регіонів і міст. Загалом у роботі 368 об’єктів, переважно тих, що стосуються захисту, розповів він у Telegram за результатами наради.

Президент сказав, що деякі міста і регіони відстають від графіку. Зокрема, Київ, чий план стійкості затвердили пізніше решти, пише LB.ua.

“Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві. Домовилися з Премʼєр-міністром про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів”, – сказав глава держави.

Він додав, що держава також розраховує на нові домовленості із партнерами про постачання обладнання для енергооб’єктів – “це має бути досягнуто вже цього тижня”.

Регіональні плани стійкості

Після важкого через російські спрямовані по енергетиці удари опалювального сезону влада вирішила напрацювати плани стійкості. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

Зрештою Київ вклався у відведений дедлайн: 10 березня Київрада проголосувала за план.

Загалом плани стійкості обійдуть бюджету в 278 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, президент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
До 10 червня волиняни мають оцифрувати трудові книжки
Сьогодні, 16:05
Підготовка до опалювального сезону: відстають Волинська, Львівська, Одеська області та Київ
Сьогодні, 15:42
Зеленський підтримав повернення українців мобілізаційного віку в Україну
Сьогодні, 15:11
Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області
Сьогодні, 14:50
Коли у Луцьку піднімуть ціну на проїзд у тролейбусах
Сьогодні, 14:08
Медіа
відео
1/8