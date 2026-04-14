Зеленський підтримав повернення українців мобілізаційного віку в Україну

Володимир Зеленський підтримав співпрацю з відповідними органами країн для повернення українців мобілізаційного віку. Він наголосив, що відповідальність мають нести усі військовозобов’язані.



Про це пише



Під час пресконференції в Німеччині президент зазначив, що українським захисникам потрібні ротації. Тож над поверненням тих українців, які підпадають під мобілізацію, працюватимуть.



“Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном. Передусім, це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами стосовно тих молодих людей, які є мобілізаційного віку і поїхали за кордон тимчасово, а виявилось, що на роки. І багато хто з них поїхав, порушуючи українське законодавство, відповідні наші служби обох країн повинні займатись цим питанням”, – сказав він.



Зеленський сказав, що Сили оборони “хотіли би, щоб вони повернулись”.



“Тому що потрібно питання справедливості. У нас люди, воїни на фронті – їм потрібні ротації. Вони ж хоч і залізні, кажуть, українські воїни. У них є сім’ї, вони захищають свій дім, і не тільки – всю державу. Але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянин України, який має сили для цього конституційний обов’язок і мобілізаційний вік”, – сказав він.



Також він додав, що ті українці, що не підпадають під мобілізацію, мають право перебувати за кордоном.

Президент підтримав співпрацю з відповідними органами країн для повернення українців мобілізаційного віку. Він наголосив, що відповідальність мають нести усі військовозобов'язані. Про це пише LB.ua

