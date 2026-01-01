Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області
Війська рф спрямували шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ Харківської області й критично важливий об’єкт.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Громадське.

Майже одночасно з цією атакою окупанти здійснили комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА типу «Молния» та Shahed.

Синєгубов пояснив, що про наслідки повідомлять пізніше, щоби не інформувати ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки повідомляв, що росія готує атаки по українській логістиці, зокрема залізниці та системах водопостачання.

Зеленський наголошував, що «в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів».

«Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитися на цьому виклику. Ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряного опору», — казав він.

