Як у Луцьку доїхати до кладовища: у Провідну неділю збільшать кількість транспорту

У Провідну неділю, 19 квітня, в Луцькій громаді громадський транспорт курсуватиме в режимі робочого дня. На частині автобусних та тролейбусних маршрутів збільшать кількість транспорту.

Про це Суспільному розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.

Зокрема, на автобусному маршруті №3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь”, на якому зазвичай курсують 6 автобусів, додадуть ще два.

"Додаємо 8 тролейбусів на маршрут №10 “Захисників України — с. Гаразджа”. Вони курсуватимуть цілий день. Маршрут об’єднує всі основні проспекти і буде довозити пасажирів в Провідну неділю до нашого міського кладовища", — сказав посадовець. — Також курсуватиме тролейбус № 3.

Віктор Главічка також додав, що усім перевізникам міська рада рекомендувала збільшити 19 квітня кількість транспорту до показників робочого дня, щоб усі охочі з пересадками могли дістатися до міського кладовища.

130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області
Сьогодні, 14:50
Коли у Луцьку піднімуть ціну на проїзд у тролейбусах
Сьогодні, 14:08
Як у Луцьку доїхати до кладовища: у Провідну неділю збільшать кількість транспорту
Сьогодні, 13:59
Кожна вистава – дзеркало для глядача: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 – 17 квітня
Сьогодні, 13:05
З’їхав у кювет і зіткнувся з деревом: деталі аварії, у якій загинув 33-річний лучанин
Сьогодні, 12:46
