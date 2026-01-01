Як у Луцьку доїхати до кладовища: у Провідну неділю збільшать кількість транспорту
Сьогодні, 13:59
У Провідну неділю, 19 квітня, в Луцькій громаді громадський транспорт курсуватиме в режимі робочого дня. На частині автобусних та тролейбусних маршрутів збільшать кількість транспорту.
Про це Суспільному розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка.
Зокрема, на автобусному маршруті №3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь”, на якому зазвичай курсують 6 автобусів, додадуть ще два.
"Додаємо 8 тролейбусів на маршрут №10 “Захисників України — с. Гаразджа”. Вони курсуватимуть цілий день. Маршрут об’єднує всі основні проспекти і буде довозити пасажирів в Провідну неділю до нашого міського кладовища", — сказав посадовець. — Також курсуватиме тролейбус № 3.
Віктор Главічка також додав, що усім перевізникам міська рада рекомендувала збільшити 19 квітня кількість транспорту до показників робочого дня, щоб усі охочі з пересадками могли дістатися до міського кладовища.
