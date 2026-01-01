Кожна вистава – дзеркало для глядача: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 – 17 квітня





Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкажуть вистави, де герої боротимуться за своє кохання. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 17 квітня.



Сцена Театру в укритті стає майданчиком для сміливих експериментів та гострих історій сучасності.



У середу, 15 квітня, о 18:00 – вистава-імпровізація «Червоний борщ» на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом». Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Постановка поєднує тексти п’єс, щоб дослідити наші щоденні вибори, страхи та стосунки. Кожен показ народжує нові несподівані сцени, де актори і глядачі творять історію разом. Гострі діалоги та несподівані повороти тримають у напрузі до останнього моменту.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Історія, яка залишає слід у серці і пам’яті поколінь. Прем’єрний показ!



У четвер, 16 квітня, о 18:00 – ретроспектива на згадку майбутнім поколінням на дві дії «Леся» Марка Кропивницького. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Олександр Самусенко. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка переносить глядачів у часи минулого, щоб через ретроспективу відкрити універсальні людські переживання. Сцена оживляє події та характери, які промовляють до сучасного глядача, нагадуючи про цінність вибору, честі та любові. Кожна сцена – це зустріч із історією, яку варто зберегти у пам’яті майбутніх поколінь.



Коли соціальні рамки стискають серце, вибір стає викликом.



У п’ятницю, 17 квітня, о 18:00, на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Постановка досліджує боротьбу особистості з очікуваннями суспільства і власними бажаннями. Сцена наповнена напругою, внутрішніми конфліктами та несподіваними поворотами, які розкривають глибину почуттів героїв. Кожен діалог стає дзеркалом для глядача, змушуючи замислитися над владою, пристрастю та свободою вибору.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 17 квітня.У середу,на основі сучасних п’єс. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (без антракту).Постановка поєднує тексти п’єс, щоб дослідити наші щоденні вибори, страхи та стосунки. Кожен показ народжує нові несподівані сцени, де актори і глядачі творять історію разом. Гострі діалоги та несподівані повороти тримають у напрузі до останнього моменту.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Постановка переносить глядачів у часи минулого, щоб через ретроспективу відкрити універсальні людські переживання. Сцена оживляє події та характери, які промовляють до сучасного глядача, нагадуючи про цінність вибору, честі та любові. Кожна сцена – це зустріч із історією, яку варто зберегти у пам’яті майбутніх поколінь.У п’ятницю,, на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Постановка досліджує боротьбу особистості з очікуваннями суспільства і власними бажаннями. Сцена наповнена напругою, внутрішніми конфліктами та несподіваними поворотами, які розкривають глибину почуттів героїв. Кожен діалог стає дзеркалом для глядача, змушуючи замислитися над владою, пристрастю та свободою вибору.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn







