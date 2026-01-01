На Волині 24-річний водій збив чоловіка, який йшов на проїзній частині дороги

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася 13 квітня, близько 22 години, неподалік села Ситниця. 

24-річний водій автомобіля Audi, наїхав на пішохода - 63-річного місцевого мешканця, який йшов на проїзній частині в темну пору доби без світловідбиваючих елементів.      

Чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні. 

На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми.


Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Кожна вистава – дзеркало для глядача: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 – 17 квітня
Сьогодні, 13:05
З’їхав у кювет і зіткнувся з деревом: деталі аварії, у якій загинув 33-річний лучанин
Сьогодні, 12:46
На Волині 24-річний водій збив чоловіка, який йшов на проїзній частині дороги
Сьогодні, 12:36
Зеленський показав 7 видів ракет українського виробництва
Сьогодні, 11:42
У Луцькій міській раді представили нових радників та керівників
Сьогодні, 11:29
