На Волині 24-річний водій збив чоловіка, який йшов на проїзній частині дороги
Сьогодні, 12:36
Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася 13 квітня, близько 22 години, неподалік села Ситниця.
24-річний водій автомобіля Audi, наїхав на пішохода - 63-річного місцевого мешканця, який йшов на проїзній частині в темну пору доби без світловідбиваючих елементів.
Чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні.
На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми.
