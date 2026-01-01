На Волині 24-річний водій збив чоловіка, який йшов на проїзній частині дороги





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася 13 квітня, близько 22 години, неподалік села Ситниця.



24-річний водій автомобіля Audi, наїхав на пішохода - 63-річного місцевого мешканця, який йшов на проїзній частині в темну пору доби без світловідбиваючих елементів.



Чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні.



На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми.





Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Луцькому районі.

