У Луцькій міській раді представили нових радників та керівників
Сьогодні, 11:29
У Луцькій міській раді представили нових радників та керівників.
Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода.
Сьогодні, 14 квітня, під час розширеної наради у міського голови секретар міської ради Катерина Шкльода представила керівникам виконавчих органів радників міського голови - Безпятка Юрія Володимировича та Кравчука Романа Петровича.
Також секретар міської ради Катерина Шкльода представила Гаврилюка Сергія Вікторовича, який буде виконувати обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та Бомазюка Олега Петровича - начальника Луцького управління експлуатації газового господарства Волинської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”.
Коментарі 3
Ого, а де Осіюк?
Осіюка з'їли.
шило на мило...всі ж ті самі,що на плівках дбр...
