Зеленський показав 7 видів ракет українського виробництва
Президент Володимир Зеленський показав 56 видів української зброї під час звернення з нагоди Дня зброяра. Серед них — одразу 7 видів українських ракет.

Про це повідомив Офіс президента, пише Громадське.

«Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. “Фламінго” і “рута”, “пекло” й “нептун”, “паляниця”, “вільха” — ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати», — заявив Зеленський.

Серед продемонстрованої зброї:

«Фламінго» — далекобійна крилата ракета наземного базування, серійне виробництво якої стартувало у 2025 році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 3000 км й нести бойову частину вагою понад тонну.

«Рута» — крилата ракета-дрон, призначена для ударних і розвідувальних завдань та має дальність польоту до 300 км. Її почали постачати українським захисникам у 2024 році.

«Пекло» — реактивний ракетодрон, який має велику швидкість і високу маневреність. Дальність його польоту — до 700 км, а бойова частина — від 23 кг.

«Нептун» — протикорабельна крилата ракета, призначена для знищення надводних цілей і наземних об’єктів. Дальність ураження — до 300 км, бойова частина — 150 кг.

«Паляниця» — далекобійна ракета-дрон, оснащена турборакетним двигуном та була вперше успішно застосована в серпні 2024 року.
«Вільха» — реактивна система залпового вогню з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

Окрім того, Зеленський заявив про «історичну далекобійність» українських дронів — на відстані 1750 кілометрів від кордону.

«Буде більше. Це не про рекорди, а про справедливість, яка знайде зло будь-де у світі, і наші “січень”, “лютий”, “морок”, “барс”, “обрій”, FP — докази цьому», — додав він.

Загалом Офіс президента показав 31 дрон — далекобійні дрони, FPV, бомбери, розвідники, ударні камікадзе та перехоплювачі, — 7 ракет, 4 засоби радіоелектронної боротьби, 6 наземних роботизованих комплексів, одну ППО-турель, 3 безекіпажні морські комплекси та 4 спеціалізовані бронеавтомобілі.

