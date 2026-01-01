З’їхав у кювет і зіткнувся з деревом: деталі аварії, у якій загинув 33-річний лучанин

Автопригода трапилася 14 квітня, близько 6 години, поблизу села Березолуки Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водій автомобіля Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок удару транспортний засіб перекинувся.

Водій автомобіля, 33-річний житель Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Пасажирка, 30-річна жінка, зазнала тілесних ушкоджень, її госпіталізували до медичного закладу.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
