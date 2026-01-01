З’їхав у кювет і зіткнувся з деревом: деталі аварії, у якій загинув 33-річний лучанин





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій автомобіля Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок удару транспортний засіб перекинувся.



Водій автомобіля, 33-річний житель Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Пасажирка, 30-річна жінка, зазнала тілесних ушкоджень, її госпіталізували до медичного закладу.



Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Автопригода трапилася 14 квітня, близько 6 години, поблизу села Березолуки Луцького району.

