На Волині авто зіткнулося з деревом: водій загинув





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Легковий автомобіль, у якому перебували водій та пасажирка, зіткнувся з деревом. Рятувальники деблокували людей за допомогою електрогідравлічного інструменту та передали їх медикам.



На жаль, медики констатували смерть водія, 1992 р.н.



Пасажирку, 1995 р.н., госпіталізували.



На місці події працювали рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище, медики та співробітники поліції.

