На Волині авто зіткнулося з деревом: водій загинув
Сьогодні, 11:08
14 квітня о 06:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася у селі Березолуки Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Легковий автомобіль, у якому перебували водій та пасажирка, зіткнувся з деревом. Рятувальники деблокували людей за допомогою електрогідравлічного інструменту та передали їх медикам.
На жаль, медики констатували смерть водія, 1992 р.н.
Пасажирку, 1995 р.н., госпіталізували.
На місці події працювали рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище, медики та співробітники поліції.
