Скорботна звістка: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Рубцов

Олександр Рубцов, 1988 року народження. Житель Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Олександра. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

3 квітня 2026 року на Донеччині загинув захисник, 1988 року народження. Житель Нововолинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію