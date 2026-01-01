Скорботна звістка: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Рубцов
Сьогодні, 10:09
3 квітня 2026 року на Донеччині загинув захисник Олександр Рубцов, 1988 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Олександра. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині авто зіткнулося з деревом: водій загинув
Сьогодні, 11:08
Президент підписав закон про продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни
Сьогодні, 10:43
Скорботна звістка: на Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Рубцов
Сьогодні, 10:09
Поїхав кататися велосипедом і не повернувся: на Рівненщині вже вісім днів шукають 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:49
Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ
Сьогодні, 09:14