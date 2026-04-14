Президент підписав закон про продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни

Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану.



Сьогодні документ повернули з підписом президента, йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради, пише



За відповідний документ народні депутати проголосували 7 квітня. Закон встановлює, що з доходів фізичних осіб стягують 5 % військового збору, 1,5 % для військових, для фізичних осіб-підприємців сума залежить від групи: 10 % для 1,2,4 групи, 1 % для третьої.



В перспективі для надходжень із цього податку мають створити спеціальний фонд, аби кошти йшли цільового на оборону. Допоки цього фонду немає, вони надходитимуть в загальний бюджет.



Це – один з податкових документів, які Верховна Рада розглядала минулого тижня, зокрема і для виконання зобов'язань перед МВФ. Також нардепи проголосувала, але лише в першому читанні, за оподаткування цифрових платформ (як Bolt, Glovo, Uber).



Законопроєкт про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро не розглядали, а про застосування ПДВ для ФОПів ще не вносили.

