Президент підписав закон про продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни
Сьогодні, 10:43
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану.
Сьогодні документ повернули з підписом президента, йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради, пише LB.ua.
За відповідний документ народні депутати проголосували 7 квітня. Закон встановлює, що з доходів фізичних осіб стягують 5 % військового збору, 1,5 % для військових, для фізичних осіб-підприємців сума залежить від групи: 10 % для 1,2,4 групи, 1 % для третьої.
В перспективі для надходжень із цього податку мають створити спеціальний фонд, аби кошти йшли цільового на оборону. Допоки цього фонду немає, вони надходитимуть в загальний бюджет.
Це – один з податкових документів, які Верховна Рада розглядала минулого тижня, зокрема і для виконання зобов'язань перед МВФ. Також нардепи проголосувала, але лише в першому читанні, за оподаткування цифрових платформ (як Bolt, Glovo, Uber).
Законопроєкт про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро не розглядали, а про застосування ПДВ для ФОПів ще не вносили.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькій міській раді представили нових радників та керівників
Сьогодні, 11:29
На Волині авто зіткнулося з деревом: водій загинув
Сьогодні, 11:08
Президент підписав закон про продовження дії військового збору ще на три роки після завершення війни
Сьогодні, 10:43
Поїхав кататися велосипедом і не повернувся: на Рівненщині вже вісім днів шукають 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:49