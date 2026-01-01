Поїхав кататися велосипедом і не повернувся: на Рівненщині вже вісім днів шукають 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:49
Станом на 13 квітня у Сарненському районі продовжується масштабна пошукова операція щодо зникнення старшого з двох братів. Нагадаємо, що 5 квітня було виявлено тіло молодшої дитини, після чого роботи не припинялися.
Про це повідомили у ДСНС Рівненщини.
До пошуків залучено значні сили рятувальників, правоохоронців та інших служб. У роботі задіяні десятки фахівців, спеціальна техніка, безпілотні літальні апарати, човни, підводні дрони та кінологічні розрахунки. Обстеження проводиться як на суші, так і на воді — особливу увагу приділяють прибережним територіям і руслу річки Горинь.
Станом на 13 квітня до пошукової операції залучено 66 осіб та 13 одиниць техніки. У роботі задіяно 3 безпілотники та 7 човнів. До складу угруповання входять рятувальники з Рівненської, Черкаської та Хмельницької областей, працівники Національної поліції, спецпідрозділ «Хижак» та прикордонники.
Загалом у пошуковій операції задіяно 66 осіб, 13 одиниць техніки, 7 човнів та 3 безпілотники.
Пошукова операція триває безперервно. Фахівці послідовно обстежують територію вздовж течії річки, не втрачаючи надії знайти зниклу дитину.
Про це повідомили у ДСНС Рівненщини.
До пошуків залучено значні сили рятувальників, правоохоронців та інших служб. У роботі задіяні десятки фахівців, спеціальна техніка, безпілотні літальні апарати, човни, підводні дрони та кінологічні розрахунки. Обстеження проводиться як на суші, так і на воді — особливу увагу приділяють прибережним територіям і руслу річки Горинь.
Станом на 13 квітня до пошукової операції залучено 66 осіб та 13 одиниць техніки. У роботі задіяно 3 безпілотники та 7 човнів. До складу угруповання входять рятувальники з Рівненської, Черкаської та Хмельницької областей, працівники Національної поліції, спецпідрозділ «Хижак» та прикордонники.
Загалом у пошуковій операції задіяно 66 осіб, 13 одиниць техніки, 7 човнів та 3 безпілотники.
Пошукова операція триває безперервно. Фахівці послідовно обстежують територію вздовж течії річки, не втрачаючи надії знайти зниклу дитину.
