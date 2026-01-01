Як почуваються тварини, яких волинські воїни дроном евакуйовували 12 кілометрів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Кіт Барсік і собака Загиблик, яких бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій за допомогою дрона, оговталися після перельоту та адаптовуються до нового місця.
Про це повідомили на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій кота й собаку за допомогою дрона. Кіт і собака подолали повітрям у пакеті 12 кілометрів.
Через тиждень після порятунку чотирилапих князівські воїни доповіли про їхню адаптацію. За словами військових, тварини вже оговталися від перельоту і вже освоюють новий дім.
"Барсік сходив на котячі гуляння. А пес - знайшов друга. Здорові і мають гарні апетити", - йдеться у повідомленні.
Паренений воїн Олег планує забрати Барсіка додому. А Загиблик залишається в підрозділі далі охороняти хлопців.
Також князівські воїни подякували користувачам за шалену увагу та підтримку наших котопесів.
Вибір редактора
Останні новини
Поїхав кататися велосипедом і не повернувся: на Рівненщині вже вісім днів шукають 5-річного хлопчика
Сьогодні, 09:49
Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ
Сьогодні, 09:14
Як почуваються тварини, яких волинські воїни дроном евакуйовували 12 кілометрів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Майже 300 тисяч волинян отримали 1500 гривень допомоги
Сьогодні, 05:28