Як почуваються тварини, яких волинські воїни дроном евакуйовували 12 кілометрів. ВІДЕО

Кіт Барсік і собака Загиблик, яких бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій за допомогою дрона, оговталися після перельоту та адаптовуються до нового місця.Про це повідомили на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.Нагадаємо, на Куп'янському напрямку бійці 14 окремої механізованої бригадиза допомогою дрона. Кіт і собака подолали повітрям у пакеті 12 кілометрів.Через тиждень після порятунку чотирилапих князівські воїни доповіли про їхню адаптацію. За словами військових, тварини вже оговталися від перельоту і вже освоюють новий дім."Барсік сходив на котячі гуляння. А пес - знайшов друга. Здорові і мають гарні апетити", - йдеться у повідомленні.Паренений воїн Олег планує забрати Барсіка додому. А Загиблик залишається в підрозділі далі охороняти хлопців.Також князівські воїни подякували користувачам за шалену увагу та підтримку наших котопесів.