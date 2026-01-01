Як почуваються тварини, яких волинські воїни дроном евакуйовували 12 кілометрів. ВІДЕО

Як почуваються тварини, яких волинські воїни дроном евакуйовували 12 кілометрів. ВІДЕО
Кіт Барсік і собака Загиблик, яких бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій за допомогою дрона, оговталися після перельоту та адаптовуються до нового місця.

Про це повідомили на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку бійці 14 окремої механізованої бригади евакуювали з позицій кота й собаку за допомогою дрона. Кіт і собака подолали повітрям у пакеті 12 кілометрів.

Через тиждень після порятунку чотирилапих князівські воїни доповіли про їхню адаптацію. За словами військових, тварини вже оговталися від перельоту і вже освоюють новий дім.

"Барсік сходив на котячі гуляння. А пес - знайшов друга. Здорові і мають гарні апетити", - йдеться у повідомленні.

Паренений воїн Олег планує забрати Барсіка додому. А Загиблик залишається в підрозділі далі охороняти хлопців.

Також князівські воїни подякували користувачам за шалену увагу та підтримку наших котопесів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 14 ОМБр, війна, дрони, тварини, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8