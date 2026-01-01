Майже 300 тисяч волинян отримали 1500 гривень допомоги





Про це розповів Віктор Кривчук.



1500 гривень виплатили 254 тисячам пенсіонерів та 42 тисячам одержувачів державних соціальних допомог. Всього в області є 264 тисячі пенсіонерів та 80 тисяч одержувачів соцдопомог.



"Під дану категорію підпадають одержувачі пенсійних виплат, пенсій у разу втрати годувальника, пенсій за віком, за вислугу років. В пенсії за вислугу років, право на таку виплату мають лише ті особи, які станом на 1 квітня досягли 60 років", — додав посадовець.



Щодо одержувачів державних соцдопомог, то на виплату 1500 грн претендують особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, переселенці, особи, які проживають з людьми з інвалідністю І і ІІ групи внаслідок психічного захворювання.



"Є одна умова – говорить Віктор Кривчук, — право на даний вид виплат набувається особою за умови, якщо її розмір пенсійної чи соцвиплати з урахуванням усіх доплат, надбавок і підвищень не перевищує 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність".



Дана виплата призначається та нараховується автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Гроші нараховуються на картку або через Укрпошту до 25 квітня, включно. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплату буде нараховано лише один раз.



Також посадовець зауважив, що не мають права на виплату 1500 грн, ті, хто отримує пенсію згідно закону України "Про прокуратуру", одержувачі довічного грошового отримання і судді у відставці.

Про це розповів Суспільному 13 квітня начальник управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України в області

