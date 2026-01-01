Під час комендантської години у волинському місті спіймали двох п'яних водіїв

У Ковелі поліцейські зупинили двох порушників комендантської години, які керували в стані спʼяніння.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.13 квітня, близько опівночі на вулиці Театральній патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Окрім того, під час перевірки документів інспектори з’ясували, що громадянин не має права керувати автівкою, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.Другий випадок трапився на вулиці Володимирській. Там порушника комендантської години було зупинено на автомобілі Audi. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку громадянин відмовився.Патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та склали на них відповідні адміністративні матеріали.Пам’ятайте: відмова від проходження огляду на стан сп’яніння незвільняє від відповідальності та прирівнюється до нетверезого керування. Великдень не виправдовує порушень, особливо за кермом. Будьте свідомими та дотримуйтеся ПДР!