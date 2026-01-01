Зеленський анонсував перемовини з європейцями про спільну систему захисту неба





Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні з нагоди Дня українського зброяра, передає



«Уже цього тижня в нас буде розмова з європейцями – перемовини про створення спільної системи захисту неба. Я впевнений: або Україна стане невід’ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною «русского міра», - сказав він.



Зеленський заявив, що Україна не тільки не відстає від змін, Україна – серед лідерів у розвитку безпекових технологій. Президент вважає, що український безпековий досвід і українська військова експертиза зараз є найбільш бажаним товаром для десятків країн світу.



«Але нову співпрацю з партнерами щодо зброї ми будуємо не так, як у дев’яностих чи нульових, коли українську зброю і силу розпродавали, як у Чорну п’ятницю. Ми не робимо ярмарок нашої зброї і не спустошуємо наші склади. Ми пропонуємо безпекове партнерство – довгострокове і прибуткове для України», - поінформував глава української держави.



Він зазначив, що українські перехоплювачі вже працюють на Близькому Сході та в країнах Затоки і що Україна створює сильну інтегровану систему захисту неба з багатьох компонентів.



«Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар мають свою ППО від балістики й інших ракет. Але - разом із нашою військовою експертизою в них є рішення, щоб захищатися від «Шахедів», щоб виявляти цю загрозу і реагувати масштабно. Радарне поле, необхідні РЕБ-системи, зв’язок між компонентами ППО і саме перехоплення – все це вміє робити Україна. Ми також у комунікації з Кувейтом, Оманом, із Туреччиною, з Сирією», - повідомив Зеленський.



Президент поінформував, що в українському досвіді зацікавлені країни Азії та Африки.



Він зазначив, що в України є і досвід гарантування морської безпеки, «об’єктивно найбільш свіжий у світі».



«Ніхто інший не виконував таких завдань, як українці в Чорному морі. Коли говорять про безпеку в Ормузькій протоці – це часто теоретичні розмови. Ті, хто їх веде, не виконували самі подібних операцій. Українці виконували. Ми боролись і з ворожим флотом, і з ударами з повітря, і з морськими мінами – через усе це ми пройшли», - заявив Зеленський.



Президент сказав, що якщо партнери запропонують українській державі рівноправну співпрацю, то Україна може допомогти.



«Наші морські дрони Sea Baby, «Магура», «Сарган» відомі багатьом, і це теж наша українська експортна позиція. Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно в Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша «броня» – «броня», яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, наші українські зброярі», - повідомив він.



Зеленський переконаний, що Україна – глобальний виробник сили та безпеки: «так є і так буде».



«І все це - не подарунки від України. Довгострокові безпекові угоди на Близькому Сході – це кошти для нашої держави щороку, це пальне для України, необхідне в умовах світової нестабільності. Це і ті види зброї, яка у нас у дефіциті, але є у партнерів. Ми підтримуємо тих, хто підтримує нас, працюємо, щоб кожен став сильнішим», - сказав Президент.

