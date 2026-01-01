У лікарні помер воїн з Волині Сергій Власюк

У святкові велекодні дні до Дубечненської громади на Волині надійшла трагічна звістка про смерть воїна-захисника.

Про це повідомляють на сторінці громади.

"З глибоким сумом повідомляємо: наш земляк, житель села Яревище, учасник бойових дій - Власюк Сергій Миколайович, 07.12.1970 року народження, помер вчора, 12 квітня 2026 року у лікарні міста Луцьк", - йдеться у дописі.

Чин похорону відбудеться завтра, 14 квітня о 13:00 год. у Свято – Михайлівському храмі с.Кримне;

По завершенню відспівування в храмі – піша хода на кладовище с. Кримне та чин поховання.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

