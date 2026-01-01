У лікарні помер воїн з Волині Сергій Власюк





Про це повідомляють на сторінці громади.



"З глибоким сумом повідомляємо: наш земляк, житель села Яревище, учасник бойових дій - Власюк Сергій Миколайович, 07.12.1970 року народження, помер вчора, 12 квітня 2026 року у лікарні міста Луцьк", - йдеться у дописі.



Чин похорону відбудеться завтра, 14 квітня о 13:00 год. у Свято – Михайлівському храмі с.Кримне;



По завершенню відспівування в храмі – піша хода на кладовище с. Кримне та чин поховання.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію