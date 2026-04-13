Українські НРК і дрони вперше захопили позицію рф без участі піхоти, – Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



За його словами, ворожа позиція була взята без залучення піхоти, а окупанти здалися в полон. Зеленський не уточнив, де саме вдалося провести таку операцію, але зазначив, що вона пройшла без втрат з українського боку.



Президент додав, що загалом ЗСУ вже використовують, серед іншого, роботизовані комплекси «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор» та «Воля».



«Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя – у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот», – додав Зеленський.

