Українські НРК і дрони вперше захопили позицію рф без участі піхоти, – Зеленський
13 квітня, 23:19
Сили оборони України вперше за час повномасштабної війни захопили позицію російських військ виключно за допомогою наземних роботизованих комплексів та безпілотників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, - пише "Слово і діло".
За його словами, ворожа позиція була взята без залучення піхоти, а окупанти здалися в полон. Зеленський не уточнив, де саме вдалося провести таку операцію, але зазначив, що вона пройшла без втрат з українського боку.
Президент додав, що загалом ЗСУ вже використовують, серед іншого, роботизовані комплекси «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор» та «Воля».
«Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя – у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот», – додав Зеленський.
