На Волині п'яний водій пропонував поліцейським хабар

У Ковелі нетверезий водій намагався відкупитися від відповідальності.Патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, бо водій порушив ПДР, - повідомляють у патрульній поліції.Під час спілкування з 27-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою приладу Драгер показав 0,72 проміле.Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду, аби уникнути відповідальності. Попри попередження про кримінальну відповідальність, він поклав грошові кошти в кишеню дверей службового автомобіля.На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також ряд інших адміністративних матеріалів, і відсторонили його від керування транспортним засобом.Нагадуємо: за пропозицію чи надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Обирайте відповідальність, а не ризик.