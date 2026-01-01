У Нововолинську спекли 200-кілограмову паску. ВІДЕО
13 квітня, 21:16
13 квітня в місті Нововолинську під час благодійного культурно-мистецького заходу "Великдень-фест" презентували 200-кілограмову паску "Великоднє диво", яку спекли напередодні.
Цьогоріч це найбільша паска в Нововолинській громаді, розповіла співорганізаторка заходу, радниця міського голови Катерина Варвус, - пише Суспільне.
Випекла великодню випічку вагою понад 200 кілограмів, висотою понад 100 сантиметрів і діаметром 80 сантиметрів місцева пекарня.
Паску внесли до Книги досягнень Нововолинської громади, і це другий зафіксований рекорд, зазначила Катерина Варвус.
"Це символ єдності, віри і надії! Сьогодні громада має можливість скуштувати цю смакоту і задонатити на Збройні сили України. Доклали свої руки до цієї пасочки мами, дружини, сестри, бабусі, які вболівають і переживають за наших захисників", — сказала співорганізаторка заходу.
Паску розрізали військовослужбовці, а також дружини та матері захисників. Серед них — донька безвісти зниклого військовослужбовця, дружина військового, сестра визволеного з полону захисника острову Зміїний Богдана Чапюк.
"Нас залучили сьогодні як дружин, матерів, доньок, сестер захисників до розрізання найбільшої паски. Чи важливо це? Дуже важливо, бо відчуваємо це ставлення до нас, до родин, і увага для нас є важливою!" — зазначила волинянка.
Після фіксації рекорду великодній хліб роздали нововолинцям.
Під час частування збирали донати на потреби 39-го зенітного ракетного полку.
Також у рамках "Великдень-фесту" відбувся святковий ярмарок майстрів, створення "Дерева єднання" з писанками й крашанками, майстеркласи для дітей, великодній концерт за участі творчих колектиівів, а також змагання під назвою "Батл крашанок".
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій пропонував поліцейським хабар
13 квітня, 22:38
У лікарні помер воїн з Волині Андрій Швора
13 квітня, 21:57
У Нововолинську спекли 200-кілограмову паску. ВІДЕО
13 квітня, 21:16
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Микола Зубач
13 квітня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 14 квітня
13 квітня, 20:00