У Нововолинську спекли 200-кілограмову паску. ВІДЕО

13 квітня в місті Нововолинську під час благодійного культурно-мистецького заходу "Великдень-фест" презентували 200-кілограмову паску "Великоднє диво", яку спекли напередодні.Цьогоріч це найбільша паска в Нововолинській громаді, розповіла співорганізаторка заходу, радниця міського голови Катерина Варвус, - пише Суспільне.Випекла великодню випічку вагою понад 200 кілограмів, висотою понад 100 сантиметрів і діаметром 80 сантиметрів місцева пекарня.Паску внесли до Книги досягнень Нововолинської громади, і це другий зафіксований рекорд, зазначила"Це символ єдності, віри і надії! Сьогодні громада має можливість скуштувати цю смакоту і задонатити на Збройні сили України. Доклали свої руки до цієї пасочки мами, дружини, сестри, бабусі, які вболівають і переживають за наших захисників", — сказала співорганізаторка заходу.Паску розрізали військовослужбовці, а також дружини та матері захисників. Серед них — донька безвісти зниклого військовослужбовця, дружина військового, сестра визволеного з полону захисника острову Зміїний"Нас залучили сьогодні як дружин, матерів, доньок, сестер захисників до розрізання найбільшої паски. Чи важливо це? Дуже важливо, бо відчуваємо це ставлення до нас, до родин, і увага для нас є важливою!" — зазначила волинянка.Після фіксації рекорду великодній хліб роздали нововолинцям.Під час частування збирали донати на потреби 39-го зенітного ракетного полку.Також у рамках "Великдень-фесту" відбувся святковий ярмарок майстрів, створення "Дерева єднання" з писанками й крашанками, майстеркласи для дітей, великодній концерт за участі творчих колектиівів, а також змагання під назвою "Батл крашанок".