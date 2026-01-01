У лікарні помер воїн з Волині Андрій Швора

У святкові дні Волинська область здригнулася від страшної новини про болючу втрату. У лікарні відійшов у Вічність ветеран АТО та повномасштабної війни Андрій Швора.Про це повідомили на сторінці Дубівської громади."З глибоким сумом повідомляємо: наш земляк, житель села Секунь, ветеран війни - ШВОРА Андрій Андрійович, 04.08.1988 року народження, помер сьогодні, 13 квітня 2026 року у лікарні міста Луцька", - йдеться у повідомленні.Андрій Швора народився на Рівненщині, його дитячі роки промайнули у селі Секунь, він ріс звичайним, але винятково мужнім і хоробрим сільським хлопчиком, навчався Андрій у Буцинській ЗОШ І-ІІІ ст. З 2014 року брав активну участь в проведенні АТО на території Донецької та Луганської областей в складі військової частини В0272, під час військової служби отримав вогнепальне поранення латеральної поверхні задньої третини правої гомілки. З початком повномасштабної війни Андрій Швора, не зволікаючи ні хвилини, став до лав Збройних сил України та героїчно боронив рідну землю у складі військової частини А 2502, мав військове звання молодшого сержанта та був командиром відділення.ШВОРА Андрій Андрійович був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України», ця нагорода символізує самовіддану службу військовослужбовця та його вагомий особистий внесок у територіальну цілісність нашої держави. Мужньо захищаючи Україну від ворога, у червні 2023 року, отримав травматичну ампутацію лівої стопи, підірвавшись на міні, в районі населеного пункту Старомайськ Донецької області. У квітні 2024 року був демобілізований за станом здоров’я.Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.Чин похорону за Героєм відбудеться завтра, 14 квітня, таким чином:12.00 год. – заупокійна літія біля будинку Героя (с. Секунь, вул. Вишнева, 27);12.30 год. - чин похорону у Свято – Михайлівському храмі с.Секунь;По завершенню – піша хода, громадська панахида на кладовищі с.Секунь та чин поховання воїна - Героя."Схиляємо голови перед світлою пам’ятю Андрія Швори. Щиро співчуваємо його рідним: мамі – Тетяні Володимирівні, яка з надією і вірою чекає з війни безвісти зниклого сина Сергія, а сьогодні втратила сина Андрія… співчуваємо дружині – Оксані Анатоліївні та усім близьким у цій безодні скорботи", - йдеться у дописі.