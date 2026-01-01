У лікарні помер воїн з Волині Андрій Швора
13 квітня, 21:57
У святкові дні Волинська область здригнулася від страшної новини про болючу втрату. У лікарні відійшов у Вічність ветеран АТО та повномасштабної війни Андрій Швора.
Про це повідомили на сторінці Дубівської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо: наш земляк, житель села Секунь, ветеран війни - ШВОРА Андрій Андрійович, 04.08.1988 року народження, помер сьогодні, 13 квітня 2026 року у лікарні міста Луцька", - йдеться у повідомленні.
Андрій Швора народився на Рівненщині, його дитячі роки промайнули у селі Секунь, він ріс звичайним, але винятково мужнім і хоробрим сільським хлопчиком, навчався Андрій у Буцинській ЗОШ І-ІІІ ст. З 2014 року брав активну участь в проведенні АТО на території Донецької та Луганської областей в складі військової частини В0272, під час військової служби отримав вогнепальне поранення латеральної поверхні задньої третини правої гомілки. З початком повномасштабної війни Андрій Швора, не зволікаючи ні хвилини, став до лав Збройних сил України та героїчно боронив рідну землю у складі військової частини А 2502, мав військове звання молодшого сержанта та був командиром відділення.
ШВОРА Андрій Андрійович був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України», ця нагорода символізує самовіддану службу військовослужбовця та його вагомий особистий внесок у територіальну цілісність нашої держави. Мужньо захищаючи Україну від ворога, у червні 2023 року, отримав травматичну ампутацію лівої стопи, підірвавшись на міні, в районі населеного пункту Старомайськ Донецької області. У квітні 2024 року був демобілізований за станом здоров’я.
Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.
Чин похорону за Героєм відбудеться завтра, 14 квітня, таким чином:
12.00 год. – заупокійна літія біля будинку Героя (с. Секунь, вул. Вишнева, 27);
12.30 год. - чин похорону у Свято – Михайлівському храмі с.Секунь;
По завершенню – піша хода, громадська панахида на кладовищі с.Секунь та чин поховання воїна - Героя.
"Схиляємо голови перед світлою пам’ятю Андрія Швори. Щиро співчуваємо його рідним: мамі – Тетяні Володимирівні, яка з надією і вірою чекає з війни безвісти зниклого сина Сергія, а сьогодні втратила сина Андрія… співчуваємо дружині – Оксані Анатоліївні та усім близьким у цій безодні скорботи", - йдеться у дописі.
