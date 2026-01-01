На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Микола Зубач

На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Микола Зубач
У день, коли ми відзначали торжество перемоги життя над смертю — Воскресіння Христове, 12 квітня 2026 року, обірвалося життя відважного Захисника України, жителя села Ворокомля — Миколи Андрійовича ЗУБАЧА.

Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської громади.

Поблизу населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області, під час виконання бойового завдання, загинув наш хоробрий воїн, який із грудня 2022 року мужньо боронив рідну землю від російського агресора.

Інформацію про прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого Миколи ЗУБАЧА буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні помер воїн з Волині Андрій Швора
13 квітня, 21:57
У Нововолинську спекли 200-кілограмову паску. ВІДЕО
13 квітня, 21:16
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Микола Зубач
13 квітня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 14 квітня
13 квітня, 20:00
На Волині військовому, який втратив на фронті паспорт, відновили документ
13 квітня, 19:15
Медіа
відео
1/8