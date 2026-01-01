На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Микола Зубач

У день, коли ми відзначали торжество перемоги життя над смертю — Воскресіння Христове, 12 квітня 2026 року, обірвалося життя відважного Захисника України, жителя села Ворокомля — Миколи Андрійовича ЗУБАЧА.Про це повідомляють на сторінці Камінь-Каширської громади.Поблизу населеного пункту Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області, під час виконання бойового завдання, загинув наш хоробрий воїн, який із грудня 2022 року мужньо боронив рідну землю від російського агресора.Інформацію про прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого Миколи ЗУБАЧА буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.