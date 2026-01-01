На Волині військовому, який втратив на фронті паспорт, відновили документ
13 квітня, 19:15
Пораненому військовослужбовцю Національної гвардії України, який під час бойових завдань втратив паспорт, оперативно відновили документ. У міграційній службі оформили та вручили нову ID-картку без черги, підкресливши, що військові отримують адміністративні послуги у пріоритетному порядку.
Поранений військовослужбовець нині проходить лікування на Волині, інформує Міграційна служба області, пише ВСН.
Відновлення документа відбулося швидко та без зайвих труднощів. Нову ID-картку вже оформлено та вручено.
«Це не просто адміністративна послуга — це прояв поваги, підтримки і вдячності тим, хто щодня боронить нашу державу. Нагадуємо: військовослужбовці обслуговуються поза чергою у всіх територіальних підрозділах міграційної служби Волині», – йдеться у повідомленні.
