На Волині військовому, який втратив на фронті паспорт, відновили документ





Поранений військовослужбовець нині проходить лікування на Волині, інформує Міграційна служба області, пише



Відновлення документа відбулося швидко та без зайвих труднощів. Нову ID-картку вже оформлено та вручено.



«Це не просто адміністративна послуга — це прояв поваги, підтримки і вдячності тим, хто щодня боронить нашу державу. Нагадуємо: військовослужбовці обслуговуються поза чергою у всіх територіальних підрозділах міграційної служби Волині», – йдеться у повідомленні.

Пораненому військовослужбовцю Національної гвардії України, який під час бойових завдань втратив паспорт, оперативно відновили документ. У міграційній службі оформили та вручили нову ID-картку без черги, підкресливши, що військові отримують адміністративні послуги у пріоритетному порядку.

