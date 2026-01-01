У путіна після перемоги Мадяра записали Угорщину в «недружні країни»

Петер Мадяр. І в Кремлі з цього приводу незадоволені.



Про це повідомляє



Для російського диктатора володимира путіна був вигідний і зручний прокремлівський кандидат Віктор Орбан, який при владі в Угорщині пробув понад 16 років. Його вважали "рупором" Путіна в Європі, і він всіляко перешкоджав європейським рішенням щодо підтримки України.



І на поточних виборах Орбан отримав цілковиту підтримку Москви, яка пустила досить багато коштів на перемогу вигідного Кремлю кандидата. Однак угорці ухвалили демкратичне рішення - і з великим відривом переміг опозиційний кандидат Петер Мадяр.



Політик цілком виступає за хороші стосунки з Європою, але що стосується України, поки що не зовсім зрозуміло, які рішення він ухвалюватиме і які дипломатичні стосунки будуть вибудувані.



Однак уже зараз можна зробити висновки, що в Кремлі обурюються. Прокремлівські росЗМІ публічно цитують прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що Москва не вітатиме Мадьяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, і взагалі це вже "недружня країна".



Що відомо про політику Петера Мадяра

Упевнена перемога на виборах

Партія "Тиса" отримала 138 місць у парламенті зі 199 можливих, що забезпечує їй домінуючу більшість. Такий результат дає Мадяру широкий політичний ресурс для зміни ключових напрямів державної політики та запуску реформ.



Заяви після голосування



Коментуючи підсумки виборів, політик звернувся до виборців із посланням про курс країни.



"Угорці сьогодні сказали "так" Європі, вони сказали "так" вільній Угорщині", - сказав Мадяр, водночас закликавши прихильників Віктора Орбана, які працюють у державних структурах, залишити свої посади.



Розрив із колишньою владою



Попри те, що 2010 року Мадяр працював у Міністерстві закордонних справ у складі адміністрації Орбана, остаточний розрив із партією "Фідес" стався лише 2024 року. Приводом став скандал, пов'язаний із президентськими помилуваннями.



Зростання політичного впливу



Після виборів до Європарламенту 2024 року партія "Тиса" закріпилася як найбільша опозиційна сила в країні. Цей результат став основою для подальшого посилення позицій і нинішньої перемоги на національному рівні.



Ключові напрями реформ



Серед пріоритетів нової влади Мадяр позначив боротьбу з корупцією, розблокування заморожених коштів Європейського союзу, введення додаткових податків для найбільш забезпечених громадян, а також реформування системи охорони здоров'я.



Нагадуємо, що перед парламентськими виборами в Угорщині Росія активізувала широку дезінформаційну кампанію, спрямовану на посилення позицій чинного прем'єра Віктора Орбана і підрив довіри до опозиційних сил.

